ÚOHS nezahájí správní řízení kvůli tendru na antigenní testy do škol

Antimonopolní úřad (ÚOHS) nezahájí správní řízení kvůli tendru na dodávku 3,6 milionu antigenních testů pro školy. Neshledal pro zahájení správního řízení důvody, řekl dnes mluvčí úřadu Martin Švanda. Tendr vypsalo ministerstvo vnitra.

ÚOHS řešil dva podněty. Jeden podala firma, která nebyla oslovena, druhý podnět směřoval na posouzení hodnocení nabídek.

Na stanovisko antimonopolního úřadu upozornila Česká televize. „Nebyly shledány důvody pro zahájení správního řízení,“ uvedl Švanda. Podle něj ministerstvo při nákupu postupovalo mimo zákon o zadávání veřejných zakázek, neboť využilo jednu z výjimek, která to umožňuje. „Obdrželi jsme dva podněty. Při šetření jsme byli omezeni tím, že byla využita ta výjimka. My můžeme tedy posuzovat to, zda zadavatel nějakým naprosto zásadním způsobem neporušil základní zásady zadávání. Dospěli jsme k závěru, že nedošlo k žádnému excesu při aplikaci zásadních zásad veřejného zadávání,“ uvedl Švanda. Jako zásady zmínil transparentnost, diskriminaci a přímý přístup k uchazečům.

Ministerstvo vyhlásilo vítěze výběrového řízení na dodávku 3,6 milionu antigenních testů v únoru. Zakázku získala společnost Tardigrad International Consulting, náklady státu byly dohromady čtvrt miliardy korun.

O seznamu oslovených firem oficiálně rozhodovalo ministerstvo zdravotnictví. Na finální sestavu možných distributorů dalo deset kandidátů, ze kterých následně zástupci resortů školství, zdravotnictví a vnitra vybralo vítěze. (ČTK)