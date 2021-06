Před maďarským parlamentem v Budapešti dnes tisíce lidí demonstrovaly proti návrhu vládnoucí strany Fidesz, který by ve školách zakázal debaty o homosexualitě a změně pohlaví.

Někteří lidé na protest dorazili s duhovými vlajkami, symbolem gayů a leseb, další byli viditelně rozčilení, napsala agentura Reuters.

„Je to hrozné a nelidské,“ sdělila reportérům účastnice demonstrace Dominika Pandzsaová, která pracuje jako asistentka v mateřské škole. „Některé děti to budou nuceny skrývat, přitom by měly mít možnost sdělit to okolí,“ myslí si Pandzsaová.

Fidesz chce zakázat šíření textů nebo filmů, které se věnují homosexualitě či změně pohlaví, mezi mladými lidmi do 18 let. Školy by tak nesměly pořádat ani programy vedoucí mládež k respektu k příslušníkům sexuálních menšin. Zákaz by se týkal i reklamy. Jde o novelu zákona, který postihuje pedofilii, a hlasovat by se o ní mělo v úterý.

Komisařka Rady Evropy pro lidská práva Dunja Mijatovičová dnes maďarské zákonodárce vyzvala, aby vyslovili s návrhem nesouhlas. „Žádám vás, abyste přistupovali s ostražitostí k podobným iniciativám, jejichž cílem je prosadit opatření omezující lidská práva nebo stigmatizující příslušníky některých společenských skupin,“ uvedla v prohlášení Mijatovičová.

Také lidskoprávní organizaci Háttér se domnívá, že návrh Fideszu by výrazně omezil svobodu projevu a práva dětí, ohrozil by mentální zdraví mladých lidí patřících k sexuálním menšinám a znemožnil jim přístup k informacím a k podpoře. Opoziční liberální hnutí Momentum volá po bojkotu hlasování.

Zákonodárci ze strany Fidesz ale podle Reuters uvedli v dodatku k návrhu, že někteří organizátoři využívají seminářů pořádaných ve školách k ovlivnění sexuálního rozvoje dětí pomocí programů, jejichž cílem je údajné zvýšení citlivosti. To může vážně poškodit fyzický, psychický a duševní vývoj dětí, myslí si autoři dodatku.

Loni v prosinci parlament ovládaný Fideszem schválil dodatky k ústavě omezující práva sexuálních menšin. Týkají se zákazu adopcí dětí páry stejného pohlaví a stanovení toho, že pohlaví dětí je určeno při porodu a později nemůže být měněno. Už dříve kabinet zakázal změny údajů o pohlaví v osobních dokladech.

Gayové a lesby v Maďarsku se obávají, že by se před volbami v roce 2022 mohli stát terčem politických útoků. Poukazují na situaci v Polsku, kde se odpor vůči „ideologii LGBT (leseb, gayů, bisexuálů a transgenderových osob)“ stal jedním z klíčových témat vládnoucích národních konzervativců před loňskými prezidentskými volbami. (ČTK)