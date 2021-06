Jedna z nejznámějších novinářek světa, válečná reportérka a moderátorka Christiane Amanpourová ze stanice CNN, má rakovinu dělohy a prodělala operaci. „Čeká mě několik měsíců chemoterapie,“ řekla a apelovala na ženy, aby šly na kontrolu.

Some personal news from me: pic.twitter.com/D5noRnfXfA

— Christiane Amanpour (@camanpour) June 14, 2021