Na severovýchodu Indie zemřel šestasedmdesátiletý muž, který měl 39 manželek a 94 dětí. Údajně byl hlavou největší rodiny na světě. (Reuters)

Man with 39 wives, head of ‘world’s largest family’, dies in India https://t.co/7GMMkm8TqS pic.twitter.com/c7sXRwNH22

— Reuters (@Reuters) June 14, 2021