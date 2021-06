Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová se před bruselským summitem NATO setkala s českou eurokomisařkou Věrou Jourovou. Jednání se týkalo dodržování zásad právního státu a boje proti dezinformacím v digitálním prostoru. (TASR)

Good to meet with @VeraJourova again. For #Europe to stay strong, we must protect #RuleOfLaw both online and offline. pic.twitter.com/IUVYsaBOwt

— Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) June 14, 2021