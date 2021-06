Vítězný oblouk v Paříži bude letos dočasně obalen modrostříbrnou látkou, jak si to od 60. let minulého století představovala umělecká dvojice Christo a Jeanne-Claude. Práce na instalaci začnou podle listu The Guardian příští měsíc.

Vítězný oblouk v Paříži se letos nakrátko zahalí do modrostříbrné látky. Foto: Twitter: @ChristoandJC

Vítězný oblouk, který dal postavit panovník Napoleon Bonaparte jako připomínku svého vítězství v bitvě u Slavkova, bude obalen 25 000 metry čtverečními recyklovatelné polypropylenové textilie, která bude upevněna červenými lany. I ty budou vyrobeny z recyklovatelného materiálu. Záměr konceptuálního umělce bulharského původu Christa a jeho manželky Jeanne-Claude ve francouzské metropoli zrealizují skoro 60 let od jeho vzniku a po smrti obou autorů. Francouzská výtvarnice Jeanne-Claude zemřela v roce 2009, Christo v květnu minulého roku.

Projekt nebude financován z veřejných peněz. Všechny výdaje pokryjí prostředky utržené z prodeje Christových přípravných studií, nákresů, koláží a modelů pařížské instalace, prací z 50. a 60. let, litografií a dalších artefaktů.

Christo a Jeanne-Claude připadli na myšlenku obalit Vítězný oblouk v roce 1962, když si pronajímali poblíž ikonické pařížské stavby pokojík. Dvojice sice svůj nápad představila pomocí fotomontáže, nikdy však nenavrhla konkrétní postup obalení oblouku, protože si nemyslela, že by mohla získat potřebné povolení.

Stejně jako většina instalací z dílny Christa Vladimirova Javačeva a Jeanne-Claude Denat de Guillebonové bude i ta nejnovější dočasná. Práce na ní potrvají 12 týdnů a dílo by mělo být dokončeno před 18. zářím. Již na začátku října ale začne demontáž, aby byl oblouk ve své tradiční podobě, až budou v listopadu probíhat oslavy konce první světové války.

Christo a Jeanne-Claude na sebe během své kariéry upozornili především skrze své „balicí“ projekty. Látkou nechali v průběhu několika dekád pokrýt mrakodrapy, část australského pobřeží, římské hradby, živé stromy, pařížský most Pont Neuf či berlínský Říšský sněm. (ČTK)