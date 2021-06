Summit NATO projedná nový přístup vůči Rusku či Číně, poprvé dorazí Biden

Lídry třicítky států NATO čeká dnes v Bruselu vrcholná schůzka, na níž by měli stvrdit novou strategickou koncepci NATO na nadcházející dekádu. V jejím rámci chtějí alianční státy například účinněji reagovat na ruskou hrozbu, výzvu představovanou vzestupem Číny či klimatické změny.

V době odchodu spojeneckých jednotek z Afghánistánu na svůj první summit NATO dorazí americký prezident Joe Biden, který kolegy hodlá ujistit o vstřícnějším přístupu proti éře svého předchůdce Donalda Trumpa, patrně však také zopakovat americký požadavek na zvýšení armádních rozpočtů.

Zatímco spojenci od Bidena očekávají, že potvrdí americké závazky ke společné obraně a zapomene na Trumpova slova o odchodu amerických vojsk z Německa, šéf Bílého domu patrně neopomene zdůraznit nutnost zvyšování obranných výdajů až ke dvěma procentům hrubého domácího produktu. Státy se zavázaly této mety dosáhnout nejpozději do roku 2024 a dnes by měly svůj závazek potvrdit. Letos podle odhadů NATO překročí tuto metu kromě USA devět států, Česko bude s 1,42 procenta HDP osmé od konce. Do společného prohlášení lídrů by se měla dostat i zmínka o zvyšování společných obranných investic.

V rámci nové strategie nazvané NATO 2030 by lídři měli podpořit nový přístup k Rusku, s nímž má podle svého šéfa Jense Stoltenberga aliance nejhorší vztahy od dob studené války. NATO chce být lépe připraveno na ruskou rozpínavost a agresivní vystupování vůči členským i partnerským zemím včetně kybernetických a hybridních útoků. V této souvislosti by se podle diplomatů v závěrečném prohlášení lídrů mohla objevit zmínka o solidaritě s Českem v současné při s Ruskem odstartované vrbětickou kauzou. ČR bude na summitu zastupovat prezident Miloš Zeman, který na rozdíl od ostatních lídrů nebude komunikovat s novináři a po zhruba tříhodinovém jednání summitu zamíří rovnou domů.

Vůdci aliančních zemí se vysloví také k budoucnosti spojeneckých misí po letním odchodu z Afghánistánu. Měli by stvrdit pokračování civilního zastoupení NATO a nejméně několikaletou finanční podporu nestabilní zemi zčásti ovládané radikálním hnutím Tálibán. Na to, kam soustředit alianční síly po ukončení 20 let trvající klíčové operace, nemají státy zcela jednotný názor, hovoří se mimo jiné o posilování irácké mise či větším počtu cvičení v zemích východního křídla NATO. (ČTK)