Do kin jde dokument novináře Tomáše Etzlera Nebe o opuštěných čínských dětech, o které se v sirotčinci starají řádové sestry. „Z čínské ambasády do kina určitě nepřijdou, ale nedivil bych se, kdyby poslali nějakého špeha. Ať už to bude Číňan, nebo ne, mají tady dost ochotných poskoků,“ říká na ČRo Plusu. (iRozhlas)