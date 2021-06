Vakcína AstraZeneca má podle šéfa pracovní skupiny Evropské lékové agentury (EMA) Marca Cavaleriho „příznivý poměr přínosů a rizik pro všechny věkové skupiny a zejména pro osoby starší 60 let“.

Italské noviny La Stampa dříve citovaly údajný Cavaleriho výrok, že by se země měly kromě mladších věkových skupin vyvarovat podávání vakcíny i osobám starším 60 let, a to v souvislosti s obavami z velmi vzácných případů krevních sraženin a vzhledem k tomu, že jsou k dispozici jiné vakcíny.

„Bohužel má slova v nedávném rozhovoru pro deník La Stampa nebyla správně interpretována,“ uvedl Cavaleri v prohlášení pro agenturu Reuters. Očkovací látka společnosti AstraZeneca „si zachovává příznivý rizikový profil přínosu ve všech věkových kategoriích, ale zejména u starších osob nad 60 let,“ uvedl.

Stanovisko EMA je, že injekce AstraZeneca je bezpečná a může být použita pro všechny věkové skupiny nad 18 let. Několik členských států Evropské unie však omezilo jeho použití na osoby ve věkovém rozmezí 50 až 65 let, a to kvůli velmi vzácným případům krevních sraženin, především u mladých lidí.