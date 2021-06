Podle britského přírodovědce Davida Attenborougha víme moc dobře nejen to, co se s naší planetou děje, ale i co máme v tomto desetiletí udělat. Řešení změny klimatu je výzvou nejen vědeckou a technologickou, ale stejně tak politickou a komunikační. „Vše, co potřebujeme, je globální vůle,“ řekl na summitu G7. (Reuters)