Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) je důležité i nadále očkovat. „Dává to smysl, je to řešení,“ řekl. Pokračovat musí i testování, nutné je podle něj rozjet sekvenování a zajistit bezpečné provozovny. „Pokud to zvládneme, je předpoklad, že se nebude nic zavírat,“ dodal. (CNN Prima News)