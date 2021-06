Aktualizace: Dánský záložník byl při vědomí, když ho na nosítkách odnášeli ze zápasu na Euru, při kterém zkolaboval. Zachytil ho fotograf Reuters. Podle UEFA je Eriksen v nemocnici a byl stabilizován.

While confirmation is awaited this pic raises hope. A Reuters photographer says he saw Eriksen raising his hand while being carried off. Prayers #Eriksen #EURO2020 pic.twitter.com/fIxJnhoiCz

— Vikrant Gupta (@vikrantgupta73) June 12, 2021