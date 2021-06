Řecký soud poslal čtyři mladé afghánské žadatele o azyl na deset let do vězení za to, že loni založili požár, který zdecimoval uprchlický tábor Moria na řeckém ostrově Lesbos.

Obhájci podle agentury AFP uvedli, že soud shledal Afghánce vinnými z úmyslného založení požáru.

Odsouzení tvrdí, že jdou nevinní a že byli křivě obviněni hlavním svědkem obžaloby, který je také Afghánec. Obhájci uváděli že muž proti jejich klientům křivě svědčil, protože patří k odlišné etnické skupině. (AFP, ČTK)