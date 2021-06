Čang Chung: z hlubin beznaděje povstal třetí nevidomý pokořitel Mount Everestu

Když mu bylo 21 let, přišel kvůli zákalu o zrak. Letos, ve 46 letech, se však Číňan Čang Chung stal třetím nevidomým horolezcem na světě, který pokořil Mount Everest.

Čangovo jméno se tak zapsalo po bok Američana Erika Weihenmayera a Rakušana Andyho Holzera, kteří nejvyšší horu světa zdolali v letech 2001, respektive 2017.

Čang Chung oslepl – stejně jako jeho otec a strýc – kvůli zelenému zákalu.

A zprvu se potýkal s hlubokou beznadějí. Ruce od něj prý dávala pryč i jeho vlastní rodina. Kvůli zdravotnímu stavu navíc zmeškal přijímací zkoušky na univerzitu a musel se živit jako námezdní dělník, což bylo s jeho hendikepem obzvlášť obtížné.

Pak se však stal nevidomým masérem v jedné z nemocnic v tibetské Lhase. A tam se před šesti lety seznámil se slavným tibetským horalem Luo Cem. Jak připomíná SupChina, „Luo patří k elitní skupině horolezců, kteří úspěšně ztekli všech čtrnáct osmitisícovek na světě“.

„Neměl jsem o horolezectví ani ponětí, než jsem potkal Lua. Obdivoval jsem ho jako hrdinu, ale nemyslel jsme si, že lezení po horách by mohlo být něco pro mě. Jenže pak jsem se ho zničehonic zeptal: ‚Neznáš nějaké nevidomé lidi, co vylezli na Mount Everest?‘“ vzpomíná Čang.

Načež mu Luo Ce pověděl o Eriku Weihenmayerovi. A Čang začal trénovat. V to, že by mohl nejvyšší vrcholek světa zvládnout také on sám, začal definitivně věřit předloni, kdy pokořil 7546 metrů.

Výstup na Mount Everest Čangovi usnadnila spolupráce se známým pekingským filmovým režisérem Fan Li-sinem. Fanův štáb nevidomého horolezce po celou dobu doprovázel.

Konečně, po nesmírně obtížném výstupu zejména v poslední fázi, dospěl Čang Chung na vrchol Mount Everestu. Bylo 24. května asi půl desáté dopoledne.

„V Číně každý rok ztratí zrak z nejrůznějších příčin 450 tisíc lidí. Tak jako já se mnozí z nich budou trápit, když si na tenhle nový život budou snažit zvyknout,“ říká Čang. „Doufám, že můj příběh a moje zkušenost dokážou dát sílu nejen jim, ale dalším lidem s hendikepy. Aby zvládli vyjít ven, dělat, co dělat chtějí, otevřít se společnosti a nenechat se omezovat.“ (SupChina)