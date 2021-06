Mahúr Šahzádová: badminton, olympionička v Tokiu. Norína Šamsová: squashová šampionka, která soutěžila v převleku za chlapce. DW přináší příběhy úspěšných pákistánských sportovkyň, které vzdorují patriarchální společnosti.

Rigid gender norms and poor facilities have not deterred these Pakistani athletes from realizing their dreams.https://t.co/AWpFCnJUj6

