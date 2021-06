Hnutí SPD chce těsně před volbami pořádat trhy s levnými českými potravinami. „Za tu cenu to prase ani nevychováte,“ řekl ale Deníku N předseda Svazu holštýnského skotu Karel Horák. Sám by takové maso nekoupil, protože by měl obavy, že nebude kvalitní.