Slovinsko daruje Česku přes 10 000 dávek vakcíny proti covidu-19

Slovinsko daruje Česku 10 530 dávek vakcíny společností Pfizer/BioNTech jako pomoc v boji proti epidemii nemoci covid-19, oznámila slovinská vláda.

Kabinet Janeze Janši sdělil, že se jedná o projev solidarity s Českem. Neupřesnil, kdy by tato zásilka očkovací látky měla být předána. Podle zveřejněného sdělení ale bude ČR poskytnuta přímo od výrobce z jedné z budoucích dodávek určených pro Slovinsko.

Český premiér Andrej Babiš minulý pátek převzal před Národním očkovacím centrem v pražské hale O2 universum 40 950 dávek vakcíny firem Pfizer/BioNTech od maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjártóa.

V dubnu slíbily Česku vakcíny Slovinsko, Rakousko a Maďarsko. Na přeposlání zhruba 80 000 dávek se země domluvily poté, co Praha nesouhlasila s kompromisem o rozdělení dodatečných deseti milionů dávek v EU. V té době patřila Česká republika k zemím nejvíce postiženým covidovou pandemií.

Podle dřívějšího sdělení mluvčí vlády Jany Adamcové budou očkovací látky pouze zapůjčeny. „V případě vakcíny z Rakouska, Maďarska a Slovinska jde o zápůjčku, kterou vrátíme, až budeme mít dostatek vakcíny,“ uvedla. Kdy a za jakých podmínek Česko bude očkovací látky vracet, není jasné. „Nejsou stanoveny termíny, jedná se o gentlemanskou dohodu na úrovni předsedů vlád,“ vysvětlila. Babiš k tomu řekl, že takový postup byl zamýšlen od počátku.

Podle slovinských médií by ale zmíněných 10 530 dávek očkovací látky, o nichž informovala ve čtvrtek Janšova vláda, měly být darem. Stejně tak by darem, a to od Srbska, mělo být 100 000 dávek rovněž vakcíny od společností Pfizer/BioNTech, které 31. května dopravilo vojenské letadlo z Bělehradu do Prahy. (ČTK)