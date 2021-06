„Jednou mi policista vyprávěl, jak oběti nasadili papírový pytel na hlavu a udělali do něj díry na oči. Odvedli ji do místnosti a ona ukázala na pachatele. To mi spadla brada.“ Právníci Veronika Ježková a David Oplatek vysvětlují, jak se české soudy vypořádávají se znásilněním a co se za léta změnilo.