Dušek: Pokud se lidé po první dávce očkování nakazí, je to brzy po aplikaci

Lidé, kteří byli pozitivní na covid-19 po první dávce očkování, se většinou nakazili ještě před podáním vakcíny nebo krátce po něm, řekl šéf ÚZIS Dušek. Dříve než 21 dní po očkování vyšel pozitivní test 81 procentům z nich.

Vyplývá to z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) k 24. květnu. Novější data by podle ředitele ÚZIS Ladislava Duška měla být příští týden.

Celkově statistici evidovali tou dobou ze zhruba 2,3 milionu podaných prvních dávek kolem 20 700 nakažených. „Nominálně to vypadá jako vysoké číslo, ale vlastně je to zlomek procenta z té masy, která už byla v té době navakcinovaná,“ řekl ČTK a ČT ve středu Dušek. Jde asi o 0,9 procenta.

„Většina nákaz po první dávce vznikla bezprostředně po první dávce, řekněme do 20 dnů. To znamená, že ten člověk byl exponovaný viru buď před vakcinací, nebo krátce po ní a nemohl vyvinout přirozenou ochranu. Dál už jsou to velmi malé počty,“ dodal Dušek.

Z 20 741 nakažených bylo pozitivně testováno 3920 lidí, kteří měli déle než 21 dní první dávku vakcíny, ale ještě nedostali druhou. Z počtu 2,3 milionu podaných prvních dávek je to asi 0,17 procenta.

Právě alespoň 21 dní ministerstvo zdravotnictví stanovilo jako lhůtu, kterou lze po očkování první dávkou prokazovat svou bezinfekčnost podobně jako negativním testem na koronavirus nebo nákazou prodělanou v posledních šesti měsících. Uznávají ji i některé okolní země pro cestování bez testu či karantény.

Odborníci ale dlouhodobě upozorňují, že plnou ochranu po očkování získá člověk u vakcíny, kde se podávají dvě dávky, až zhruba dva týdny po té druhé.

Po dokončení vakcinace se v ČR nákaza prokázala do 24. května u 3636 osob, tedy asi 0,16 procenta ze všech lidí, kteří už v té době byli očkováni oběma dávkami. Z nich skoro polovině vyšel test pozitivní dříve než 14 dní po dokončení očkování. Dušek připomněl, že velmi účinně chrání očkování zejména proti těžkému průběhu nemoci, který by vedl k nutnosti hospitalizace.

Ten zaznamenali statistici asi u 134 lidí, o jejich případy se odborníci dále zajímali. Podle Duška šlo často o velmi staré lidi nebo osoby s jinou vážnou nemocí, kvůli které si jejich tělo po očkování nevytvořilo dostatečnou ochranu.

Podle aktuálních dat o očkování bylo do čtvrtka očkováno alespoň jednou dávkou 4,4 milionu lidí, tedy asi 41 procent obyvatel. Dalších více než 900 000 na termín očkování či podání první vakcíny čeká. Celkově tak zájem projevilo už téměř 50 procent populace. Při započítání jen lidí starších 16 let, kteří se zatím očkují, už má alespoň jednu dávku 49,6 procenta lidí. (ČTK)