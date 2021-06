První americká dáma Jill Bidenová se v anglickém Cornwallu setkala s vévodkyní z Cambridge Catherine. Společně diskutovaly o vzdělávání dětí a vyjádřily naději, že obě země budou na jeho zlepšování spolupracovat. (CNN)

Catherine, The Duchess of Cambridge and @FLOTUS Jill Biden during a visit to Connor Downs Academy in Hayle, West Cornwall – during the #G7summit in Cornwall. 📸@aaronchown @PA #G7 pic.twitter.com/UJipLHeTuY

— Derek Momodu (@DelMody) June 11, 2021