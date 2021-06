V průmyslovém areálu v Lobodicích na Přerovsku unikl síran železitý. Šlo zhruba o tisíc litrů, chemickou látku ve čtvrtek likvidovali hasiči několik hodin v ochranných oblecích a dýchací technice. Při zásahu nebyl nikdo zraněn.

Životní prostředí ohroženo nebylo. Hasiči na místě zasahovali až do pozdních nočních hodin, řekl dnes ČTK jejich mluvčí Radek Buryánek.

Síran železitý se používá jako srážedlo při úpravě pitné vody a čištění odpadní vody. Unikl zhruba jeden kubík, na místě látku hasiči neutralizovali pomocí sody a následně provedli sorpci pomocí křemeliny.

Únik neohrozil okolí, šlo o uzavřený areál firmy. „Jakým způsobem látka unikla, nedokážeme specifikovat. Šlo o areál, ve kterém sídlí několik firem, došlo pravděpodobně k nějakému úniku v rámci technologie. Podařilo se to udržet v rámci průmyslového areálu. K úniku do vodotečí ani do kanalizace nedošlo, což jsme potvrdili měřením. Nemělo by tak dojít k žádnému ohrožení životního prostředí,“ uvedl Buryánek.

Během zásahu byla provedena neutralizace a hasiči provedli základní chemická a kontrolní měření. „Po skončení zásahu jsme ještě prošli veškeré části areálu a vše mělo pH neutrál,“ doplnil Buryánek. Zneutralizovaná látka byla poté přečerpána do kontejneru a bude zlikvidována odbornou firmou.

Na místě hasiči spolupracovali s orgány životního prostředí, s policií i se zástupci firem, dodal mluvčí hasičů. Zásah byl ukončen zhruba ve 23 hodin. (ČTK)