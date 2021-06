Evropská unie od začátku pandemie zabavila 52 milionů vadných výrobků určených pro boj s covidem-19, jako jsou roušky, testovací sady nebo dezinfekční přípravky.

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) v souvislosti s pandemií dosud identifikoval více než tisícovku podezřelých hospodářských subjektů, vyplývá z dnes zveřejněné zprávy úřadu. Vedle padělání zdravotnického materiálu k trendům posledního roku patří tajné dohody v oblasti zadávání veřejných zakázek, nadhodnocování faktur nebo podvody v oblasti životního prostředí.

„Rok 2020 sice mohl být v mnoha ohledech rokem výjimečným, ale vyšetřování úřadu OLAF i nadále odhalovala tajné dohody, střety zájmů, manipulace s veřejnými zakázkami, praní špinavých peněz a jiné praktiky, s nimiž se setkáváme i každý jiný rok – což jasně svědčí o tom, že pandemie potenciální podvodníky nezastavila,“ uvedl generální ředitel úřadu Ville Itälä.

Zabavené výrobky podle vyšetřovatelů neodpovídaly normám, ale někdy byly také škodlivé pro zdraví, testy byly falešné a 140.000 litrů dezinfekčního gelu z Turecka obsahovalo nebezpečné množství metanolu. Velký počet podezřelých subjektů, které své produkty dodávaly na evropský trh, sídlí v zemích mimo EU, uvádí zpráva.

Pode zástupce generálního ředitele úřadu Ernesta Bianchiho má velký podíl na úspěchu vyšetřování mezinárodní spolupráce a koordinace. OLAF loni uzavřel 230 vyšetřování a vydal příslušným vnitrostátním a unijním orgánům 375 doporučení ke stíhání subjektů nebo ke zpětnému vyžádání prostředků. Dalších 290 nových vyšetřování loni úřad zahájil. Své podezření na podvod může úřadu anonymně poslal kdokoliv.

OLAF upozornil na rostoucí počet podvodů spojených s poškozováním životního prostředí. Vyšetřovatelé zabavili pesticidy a přispěli k tomu, že do EU neproniklo hned několik tun nezákonných chladicích plynů (HFC). „Čtrnáctitunový náklad HFC zabavený úřadem OLAF v roce 2020 by měl v případě, že by nebyl zadržen, stejný dopad na životní prostředí jako 38 zpátečních letů z Amsterdamu do Sydney,“ uvádí zpráva.

Tradičním soupeřem OLAF jsou pašeráci cigaret, novým artiklem posledních let je tabák do vodních dýmek. V roce 2020 úřad a jeho partneři zabavili celkem téměř 370 milionů cigaret pocházejících ze třetích zemí, které byly určeny k nezákonnému prodeji v EU. Další téměř stovku milionů cigaret a 300 tun tabáku vyšetřovatelé zabavili při ukončení tři roky trvající nadnárodní operace.

Evropský úřad pro boj proti podvodům má pouze vyšetřovací pravomoci, své zjištění musí pak předat dalším orgánům. Nově spolupracuje s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO), který zahájil činnost 1. června. Ten se má stát společným skutečně účinným nástrojem pro boj s podvody či zneužíváním společných fondů. Unijní orgány odhadují, že EU kvůli různým finančním podvodům přišla jen v roce 2019 o zhruba 460 miliard eur (téměř 12 bilionů korun). Prokuratura počítá s tím, že ročně se bude zabývat přibližně 3000 případy. (ČTK)