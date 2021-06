Arenberger i Hašek si zažádali o prověrku, náměstek Jaroš to stále neudělal

Exministr zdravotnictví Petr Arenberger si zažádal o bezpečnostní prověrku, stejně tak i Michal Hašek. Náměstek ministra zahraničí Pavel Jaroš tak ale stále neučinil.

Exministr zdravotnictví Petr Arenberger. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Byl to právě ředitel nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger, komu jako jedinému šéfovi nemocnice chyběla bezpečnostní prověrka na nejnižší stupeň důvěrné. Arenberger ji neměl i přesto, že prověrka byla podmínkou ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Ten vystřídal v čele resortu právě Arenbergera, který se opět vrátil do čela nemocnice a slíbil, že o prověrku zažádá do konce května, což se ale nestalo.

O bezpečnostní prověrku si požádal až nyní. Deníku N to potvrdil Národní bezpečnostní úřad. Stejnou informaci pak úřad potvrdil i České televizi. „NBÚ žádost o bezpečnostní prověrku registruje,“ napsal Deníku N za úřad Jaromír Kadlec. Arenberger tvrdí, že o prověrku nežádal dříve, protože se jeho nemocnice potýkala s první vlnou pandemie. „Přišla pandemie covidu a byly jiné starosti,“ napsal Deníku N.

Arenberger ale není jediný, kdo byl pod tlakem, aby o prověrku zažádal. Podobně na tom byl také Michal Hašek, politický náměstek ministra vnitra Jana Hamáčka. Ministr už koncem dubna tvrdil, že Hašek si o prověrku zažádá co nejdříve. To se ale stalo až nyní, jak Deníku N potvrdil Národní bezpečnostní úřad.

Hašek zdržení žádosti vysvětloval tím, že dával dohromady dokumenty. „Dokončuji kompletaci podkladů pro prověrku NBÚ na stupeň důvěrné, posledním je daňové přiznání za rok 2020, které zpracovává moje daňová poradkyně,“ popsal v druhé polovině května Deníku N.

Oba žadatelé – jak Arenberger, tak Hašek – museli NBÚ doložit mimo jiné veškeré své příjmy za posledních pět let, včetně příjmů z případné podnikatelské činnosti, movitý i nemovitý majetek a své pracovní vazby. Kromě toho je třeba vypsat všechny své bankovní účty, pojistky, účty vedené u spořitelních družstev, životní a penzijní pojištění, a dokonce i dispoziční práva k účtům jiných osob.

Ve výčtu lidí, kteří měli zažádat o bezpečnostní prověrku‚ je i politický náměstek ministra zahraničních věcí Pavel Jaroš. Podle NBÚ však o prověrku stále nezažádal. „Národní bezpečnostní úřad k dnešnímu dni neregistruje žádost fyzické osoby Pavel Jaroš o bezpečnostní prověrku,“ napsal Deníku N Kadlec. Podle ministerstva zahraničních věcí Jaroš stále kompletuje dokumenty.

„Pan náměstek Jaroš kompletuje podklady a informace, kterých je třeba pro žádost o bezpečnostní prověrku celá řada. Hned poté, co tyto podklady obdrží, bude moct žádost o bezpečnostní prověrku zkompletovat a podat,“ napsala Deníku N Eva Davidová, mluvčí resortu.

Podle někdejšího ředitele civilní rozvědky Karla Randáka jde z Jarošovy strany o protahování, aby o prověrku zažádal co nejpozději. „Je jen těžko uvěřitelné, že materiály pro bezpečnostní prověrku kompletujete téměř dva měsíce,“ řekl Deníku N Randák.

Jaroš na resort nastoupil jako politický náměstek v první polovině dubna, tedy v době, kdy ho dočasně vedl Jan Hamáček. O prověrku, která je k jeho funkci nutná, měl podle ministerstva zažádat co nejdříve.

„Každý náměstek na ministerstvu zahraničních věcí je povinen být držitelem osvědčení fyzické osoby minimálně na stupeň tajné. Pan náměstek Jaroš v současnosti jeho držitelem není,“ doplnila Davidová.

Deník N se obrátil s dotazy i na Pavla Jaroše, ten však do uzávěrky textu neodpověděl.

V posledních dnech se řešilo především Jarošovo angažmá při obsazování některých funkcí v diplomacii, které podle serveru Seznam Zprávy dojednával s poradcem prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým i v době, kdy Jaroš neměl funkci na ministerstvu.

Jaroš vyjednával s Nejedlým i za ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD), o obsazování funkcí komunikoval také s velvyslancem v USA a bývalým ředitelem zahraničního odboru Pražského hradu Hynkem Kmoníčkem.