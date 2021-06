Čína se chystá vyslat příští týden na svou vesmírnou stanici tři kosmonauty

Čína ve středu přesunula na startovací rampu raketu Dlouhý pochod 2F, která by měla příští týden vynést na novou čínskou vesmírnou stanici první tři kosmonauty.

Na orbitální stanici mají strávit tři měsíce, během nichž se budou věnovat stavebním pracem, údržbě, vědeckým experimentům a plánují i výstupy do volného kosmického prostoru, informovala dnes agentura AP.

Základní modul stanice zvaný Tchien-che (Nebeská harmonie) vypustila Čína na oběžnou dráhu kolem Země koncem dubna a v květnu tam čínská nákladní loď dopravila zásoby paliva, jídla a vybavení.

Raketa Dlouhý pochod 2F, která vynese pilotovanou loď Šen-čou 12, již čeká na odpalovací rampě kosmodromu Ťiou-čchüan v severozápadní Číně. Odstartovat by mohla příští středu, uvedla AP.

Čína plánuje v letech 2021 a 2022 k dokončení svého orbitálního komplexu jedenáct misí. Zahrnují vypuštění tří modulů, čtyři zásobovací lety nákladních lodí Tchien-čou a čtyři cesty posádek loděmi Šen-čou. Let chystaný na příští týden bude třetí.

Do výcviku je zapojeno nejméně 12 astronautů, kteří by se mohli na stanici vydat. Jsou mezi nimi jak lidé se zkušenostmi z předchozích letů do vesmíru, tak nováčci. Nechybějí ani ženy. První posádka ale bude celá mužská. Až bude čínská orbitální stanice dokončena, budou na ní kosmonauti pobývat až šest měsíců.

Dokončená čínská orbitální stanice bude mít přibližně pětinovou hmotnost ve srovnání s Mezinárodní vesmírnou stanicí (ISS), což je projekt, z něhož Spojené státy Čínu vyloučily. Fungovat by mohla 15 let.

V přípravách na svou vlastní vesmírnou stanici Čína v posledním desetiletí umístila na oběžnou dráhu kolem Země dvě experimentální stanice Tchien-kung 1 a Tchien-kung 2 (Nebeský palác 1 a 2). První z nich nekontrolovaně shořela v atmosféře v roce 2018, druhá kontrolovaně zanikla o rok později. (ČTK)