UEFA žádá, aby Ukrajina ze svých dresů odstranila „politický slogan“. Dresy ukrajinské reprezentace na sobě mají první část ukrajinského národního pozdravu „Sláva Ukrajině! Hrdinům sláva!“. To vyvolalo velkou kritiku ze strany Ruska.

#BREAKING UEFA demands Ukraine make changes to #EURO2020 jersey to remove 'political' slogan that sparked protests from Russia #AFPSports pic.twitter.com/Kvr2cFQEc9

— AFP News Agency (@AFP) June 10, 2021