Hamáček svými výroky v ČT neohrozil zájmy rozvědky v Rusku, rozhodla sněmovní komise

Ministr vnitra Jan Hamáček svými slovy neohrozil zájmy rozvědky v Rusku, oznámili poslanci z komise pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace. Poslanci řešili na utajeném jednání Hamáčkovy výroky, které pronesl v České televizi.

„Probírali jsme to, zda ministr vnitra Hamáček neohrozil zájmy civilní rozvědky, když řekl, že rozvědka musela stáhnout tajně své lidi ze zahraničí. Na jednání byl pan ředitel Marek Šimandl a my jsme přijali usnesení, že nedošlo k ohrožení zájmů rozvědky v Rusku nedošlo,“ reagoval na jednání předseda komise Pavel Blažek (ODS).

Jednání svolal kvůli slovům Hamáčka, který pronesl 19. dubna ve vysílání České televize v pořadu Události, komentáře a na které nedávno znovu upozornil web SeznamZprávy.

Hamáček prohlásil, že rozvědka musela tajně stahovat své lidi z Ruska – což bylo prý i důvodem tajného jednání na ministerstvu vnitra. „My jsme těch posledních pár dnů seděli do noci na Ministerstvu vnitra a seděli jsme tam s šéfy tajných služeb a dělali jsme vše pro to, aby ti lidé, o kterých teď hovoříte, nemuseli ani speciálem, ani autem, aby prostě o nich ruská strana nevěděla a v poklidu zmizeli, protože těm by asi nehrozilo jenom vyhoštění,“ řekl tehdy předseda ČSSD Hamáček.