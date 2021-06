Rezoluce europoslanců o střetu zájmů je podle Babiše zasahováním EP do záležitostí ČR

Rezoluce europoslanců o střetu zájmů je podle premiéra Babiše zasahováním EP do záležitostí ČR. Řekl, že EP se snaží ovlivnit podzimní sněmovní volby.

„Je to pokračování zasahování EP do vnitřních záležitostí ČR. My jsme svrchované země a je tady politický souboj. Budou volby a EP se snaží ty volby ovlivnit. No a samozřejmě ta iniciativa přichází z české opozice, která to tam (v EP) organizuje,“ řekl dnes v Olomouci novinářům Babiš, který dlouhodobě odmítá, že by byl ve střetu zájmů.

Právně nezávaznou rezoluci, která vyzývá orgány Evropské unie i české úřady k ráznějšímu přístupu vůči dotacím pro holding Agrofert, podpořilo 505 zákonodárců. Proti bylo 30 europoslanců a hlasování se jich zdrželo 155. Před rokem podobné kritické usnesení podpořilo 510 poslanců a proti se jich vyslovilo 53.

Agrofert Babiš jako jeho majitel vložil do svěřenských fondů kvůli působení v politice. (ČTK)