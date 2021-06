Kořanová načetla usnesení odsuzující sexuální násilí

Poslankyně Barbora Kořanová (ANO) načetla usnesení o devíti bodech, které deklaruje odmítavý postoj k sexuálnímu násilí. Sněmovna by po schválení vyzvala resort spravedlnosti ke školení soudců nebo resort školství k edukaci žáků v této oblasti.

Usnesení Kořanové má devět bodů. Pokud by jej poslanci schválili, tak by deklarovali odmítavý postoj k násilí, konstatovali by, že sexuální násilí patří k vážným projevům násilí. Poslanci by také vyzvali oběti, aby činy hlásily a zavázali by se k vytvoření návrh na zlepšení postavení obětí.

V usnesení by poslanci také vyjádřili vděčnost všem, kteří oběti podporují. Žádají ministerstvo spravedlnosti, aby proškolilo soudce prostřednictvím Justiční akademie a apelují na ministerstvo vnitra, aby proškolilo příslušníky policie. Ministerstvo školství má připravit materiál pro školy a zřizovatelé by měli podle usnesení udělat osvětu mezi žáky.