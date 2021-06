Rodiče Rusky Sofije Sapegaové, která je vězněna v Bělorusku, dostali od své dcery první dopisy. Ta je mimo jiné prosí, aby z jejího zatčení nevinili jejího přítele Ramana Prataseviče, kvůli kterému Minsk donutil přistát letadlo a poté je oba tajné služby zadržely.

Sofia Sapega, the Russian girlfriend of Belarusian blogger Roman Protasevich, has written to her mother from jail in Minsk about the harrowing ordeal she's faced since they were seized from the Ryanair flight on May 23. "Please don't blame Roma" she writes https://t.co/2PVx78cvNk

