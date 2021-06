Lukašenko podepsal zákon zpřísňující postihy za účast na demonstracích

Běloruský autoritářský prezident Alexandr Lukašenko podepsal a tím stvrdil zákon, který zpřísňuje postihy za účast na protivládních demonstracích a za „extremismus“, z něhož jsou často obviňováni odpůrci hlavy státu. Podle agentur o tom dnes informovaly běloruské úřady.

Uvedený nový právní akt vstupuje v platnost v době, kdy Lukašenkův režim pokračuje v pronásledování všech, kdo dávají otevřeně najevo, že s ním nesouhlasí. Zatčena, odsouzena nebo donucena k opuštění země už byla řada představitelů a aktivistů opozice. Dokladem stupňujících se represí bylo 23. května přinucení civilního letounu mířícího z Atén do Vilniusu k přistání v Minsku s cílem zmocnit se kritického novináře Ramana Prataseviče, který byl na palubě.

Režim své odpůrce nevybíravým způsobem umlčuje od sporných prezidentských voleb ze srpna loňského roku, jejichž vítězem úřady opět prohlásily Lukašenka. Opozice tento výsledek ale pokládá za zfalšovaný a odmítla ho uznat i Evropská unie. Po volbách následovaly v Bělorusku měsíce mohutných protestů, které ovšem režim brutálně potlačil.

Zákon, který nyní Lukašenko podepsal, umožňuje posílat až na tři roky do vězení účastníky nepovolených protestů, kteří za to už byli předtím během jednoho roku dvakrát trestáni jinak. Doposud se za účast na demonstracích udělovala buď pokuta, nebo krátké vězení maximálně na dva týdny.

Úřady proti odpůrcům Lukašenka ale hojně využívají i stíhání za trestný čin „hrubé porušování veřejného pořádku“. I postih za tento přečin nový normativní akt zpřísňuje, a to z nynější horní hranice tří let vězení na pět let.

Kromě toho se také zavádí dvouletý trest odnětí svobody za zveřejňování „zakázaných informací“, jako jsou například výzvy na internetu k vypuzení vlády.

Nový zákon navazuje na zákon, který Lukašenko schválil v květnu. Ten zakazuje médiím přinášet živé reportáže z nepovolených demonstrací a umožňuje ministerstvu informací zakazovat činnost sdělovacích prostředků bez příkazu soudu. (ČTK)