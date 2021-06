MeSES doporučuje očkování od 12 let, prioritu mají mít stále senioři

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) doporučuje, aby byli v Česku očkováni proti covidu-19 děti od 12 let. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) už schválila použití vakcíny Pfizer/BioNTech pro tuto věkovou skupinu.

Prioritní přístup k očkování by ale podle MeSES měli mít stále lidé starší 60 let. Vyplývá to ze stanoviska, které skupina dnes zaslala ČTK.

Od pátku se mohou k očkování v Česku registrovat starší 16 let. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) nedávno odhadl, že očkování skupiny 12+ vláda spustí nejpozději ve druhé polovině léta. „Ale to bych spekuloval, bude záležet na zájmu generace 16+,“ uvedl. Od pondělí zpřístupnilo očkování pro děti od 12 let například Německo.

MeSES ale upozorňuje, že prioritou mají být stále senioři. „Nezanedbatelná část věkové kohorty nad 60 let však stále nebyla očkována. Doočkování osob v rizikových skupinách tak bude mít zásadní vliv na snížení morbidity a mortality,“ uvedla skupina ve stanovisku. Je podle ní nutné registraci k očkování seniorům co nejvíce zjednodušit. „K maximální proočkovanosti je nutné do očkování zapojit všechny dostupné kapacity s důrazem na zásobování praktických lékařů pro dospělé i pro děti,“ podotkl MeSES.

Podle odborníků by k proočkovanosti měla přispět dostupnost vakcíny v místě bydliště, nejlépe právě v ordinacích praktických lékařů. Lidem, kteří se dosud neregistrovali, by měly být rozeslány pozvánky. MeSES mimo jiné také doporučuje, aby byla odstraněna potřeba registrace do rezervačního systému, aby byli lidé se sníženou mobilitou očkováni v domácnosti a aby byly vytvořeny mobilní očkovací týmy například pro firmy.

V Česku by se podle mezioborové skupiny mělo dále očkovat pouze vakcínami, které schválila EMA. U přijíždějících lidí do ČR by ale měly být uznány vakcíny schválené Světovou zdravotnickou organizací (WHO), která na rozdíl od EMA již schválila čínské vakcíny Sinovac a Sinopharm.

Podle MeSES je také nutné se připravit na situaci, kdy může být vhodné alespoň některým věkovým kategoriím podat posilovací dávku vakcíny. „Stupeň ochrany může s dobou uplynulou od očkování klesat, zejména u starších věkových kohort obyvatel. Zároveň je potřeba počítat se situací, kdy bude nutné očkovat vakcínami proti novým variantám viru,“ píše se ve stanovisku MeSES. Přednost při očkování by měli mít lidé, kteří dosud covid-19 neprodělali.

Očkovacích dávek bylo dosud v Česku rozdáno téměř šest milionů, ukončené očkování má bezmála 1,8 milionu lidí. Vakcinace v ČR zrychluje, denní počet dávek se v posledním květnovém týdnu dostal nad 100 000 ve třech pracovních dnech, minulý týden už ve čtyřech dnech. V pondělí podali zdravotníci v zemi 110 242 dávek. (ČTK)