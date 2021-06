Sociální výbor doporučil Sněmovně schválit zpřísnění pravidel výplaty dávek

Sněmovní sociální výbor doporučil dnes Sněmovně schválit zpřísnění pravidel pro vyplácení dávek v hmotné nouzi. O peníze od státu by mohli přijít lidé, kteří by porušili režim na nemocenské, neposílali děti do školy a do poslední povinné třídy školky či nevpustili kontrolory do bytu.

Doplatek na bydlení by úřad práce poskytoval jen na byt v určité kvalitě. Výbor podpořil ucelený návrh změn původní novely z dílny SPD, který společně připravili zákonodárci z ANO, ČSSD, ODS, SPD a KSČM.

Poslanci SPD předložili svou novelu o hmotné nouzi předloni v listopadu. Vláda se k jejich návrhu postavila neutrálně. Sněmovna pak začala normu projednávat loni v únoru a poslala ji výborům. Ty jednání přerušily a počkaly na ucelený návrh změn. Vedle něj sociální výbor podpořil ještě stanovení lhůty pro rozhodnutí o dávce mimořádné okamžité pomoci, a to 15 dnů.

Podle novely by doplatky na bydlení měl stát poskytovat jen na vhodný byt. Ten se musí dát zamknout. Má mít okna, aspoň jednu obytnou místnost, záchod a koupelnu, prostor pro přípravu jídla a vaření, přívod pitné vody, možnost větrání i vytápění. Pokud by úředníci měli pochybnosti, mohou bydlení zkontrolovat. Do bytu mohou přijít i hygienici a pracovníci stavebního úřadu. Pokud by žadatel či příjemce dávek kontrolory do bytu nepustil, o peníze by přišel.

Ztráta dávek hrozí lidem i tehdy, pokud jejich děti nechodí do poslední třídy školky či do školy. Bez dávek by mohl zůstat i člověk, který by nedodržoval režim na nemocenské, určené místo stonání a dobu vycházek. Úřad práce by mohl nemocné nechat také překontrolovat vybraným lékařem. Omezit se má dlouhodobá pracovní neschopnost. U pěstounů z řad příbuzných by se při posuzování nároku na pomoc od státu do příjmu zahrnovaly i pěstounské dávky.

Podle poslanců SPD se dávky zneužívají. Lidé zatajují příjmy, nehledají si práci, fiktivně mění bydliště, zneužívají režim nemoci či spekulují s pěstounstvím v rodině, shrnuli autoři novely. Uvádějí, že po změně zákona by mělo příjemců ubýt a výdaje by se měly snížit.

Výhrady k návrhu měla poslankyně Pirátů Olga Richterová. Podle ní novela dopadne nepříznivě třeba na lidi s psychickou nemocí. Piráti navrhli řadu úprav, ve výboru s nimi ale neuspěli. (ČTK)