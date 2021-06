Sněmovní sociální výbor doporučil dnes Sněmovně schválit zpřísnění pravidel pro vyplácení dávek v hmotné nouzi. O peníze od státu by mohli přijít lidé, kteří by porušili režim na nemocenské, neposílali děti do školy a do poslední povinné třídy školky či nevpustili kontrolory do bytu.