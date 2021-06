Distančního vzdělávání v základních uměleckých školách, které není pro žáky povinné, se v uplynulých měsících pravidelně účastnilo zhruba 95 procent zapsaných dětí. Předčasně jich v období výuky na dálku ukončilo studium 6,4 procenta.

Vyplývá to ze zjištění, která zveřejnila Česká školní inspekce. Do průzkumu letos na jaře inspekce zahrnula 501 ZUŠ. V ČR je podle statistik ministerstva školství v tomto školním roce 502 ZUŠ s 250 852 žáky.

ZUŠ měly povinnost poskytovat v době zákazu prezenční výuky kvůli epidemii covidu-19 vzdělávání na dálku. Na rozdíl od běžných škol v nich ale pro žáky nebyla účast na výuce povinná. Podle inspekce se situace lišila v jednotlivých oborech. Nejvyšší účast byla v hudebním, a to 98 procent. Kolem 92 procent žáků se učilo na dálku v literárně-dramatickém oboru, 86 procent v tanečním a 85 procent ve výtvarném oboru.

Za hlavní příčiny neúčasti žáků označily tři pětiny ředitelů ZUŠ neochotu věnovat se v odpoledních hodinách další on-line výuce. „Problémy s digitální technikou nebo s kvalitou připojení uvedly více než dvě pětiny ředitelů a jedna třetina ředitelů škol vnímá důvody neúčasti jako komplex několika různých faktorů, případně jsou jim konkrétní důvody neúčasti zcela neznámé,“ uvedla inspekce.

V jednotlivých oborech se podle ní lišil i podíl dětí, které kvůli distanční výuce studium v ZUŠ předčasně ukončily. Z hudebního oboru, který navštěvují dvě třetiny žáků ZUŠ, jich odešla asi tři procenta. Bylo to podobně jako v předchozích letech. Naproti tomu ve výtvarném oboru, kam chodí kolem pětiny studentů ZUŠ, byl odliv proti minulosti zhruba dvojnásobný a činil 13 procent. Podobné to bylo v tanečním oboru, kam chodí desetina žáků ZUŠ. V literárně-dramatickém oboru skončilo osm procent, dříve to bylo kolem šesti procent. (ČTK)