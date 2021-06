Šéf lihové mafie Březina neúspěšně usiloval o podmínečné propuštění

Eskorta přivádí Jaromíra Prokopa , člena někdejšího Berdychova gangu. Poté, co byl 16 let na útěku, by si měl odsedět vyměřených 13,5 roku. pic.twitter.com/suka0G0ndv

— Kateřina Součková (@souckov_ka) June 8, 2021