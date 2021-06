Britský premiér Boris Johnson dnes francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi v telefonickém rozhovoru řekl, že Británie a Evropská unie musí najít řešení ohledně tzv. severoirského protokolu.

Oba politici se rovněž shodli, že nechtějí dále eskalovat spor ohledně rybolovu, řekl podle agentury Reuters mluvčí britského ministerského předsedy.

Poté, co Spojené království na konci minulého roku opustilo Evropskou unii, byly znovu zavedeny kontroly části zboží převáženého z Británie do Severního Irska, které přímo sousedí s členskou zemí EU Irskem. Zavedení kontrol však rozhněvalo severoirské probritské unionisty, kteří nabyli dojmu, že brexitová dohoda je vzdaluje zbytku království. Johnson, který slíbil plynulý obchod mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království, jednostranně některé kontroly odložil, což Brusel vnímal jako porušení brexitové dohody.

„Ohledně severoirského protokolu premiér zdůraznil, že Británie i EU mají odpovědnost za nalezení řešení souvisejících otázek,“ řekl Johnsonův mluvčí po rozhovoru premiéra s Macronem.

Dohoda o kontrolách je součástí protokolu o Severním Irsku, jehož podoba patřila k nejtěžším pasážím brexitového vyjednávání. Británie nakonec souhlasila, že tato součást království se bude řídit stejnými obchodními pravidly jako EU s cílem zabránit vzniku tvrdé hranice na irském ostrově, která by mohla vést k novému napětí v kdysi nestabilní oblasti. Británie začátkem března oznámila, že až do října prodloužila ochrannou lhůtu pro kontroly některých zemědělských a potravinářských výrobků směřujících do Severního Irska.

Brexitové dilema rovněž komplikuje naplňování takzvané velkopáteční dohody z roku 1998, jež ukončila násilí mezi převážně katolickými nacionalisty, usilujícími o sjednocení Irska, a většinou protestantskými unionisty, kteří si přejí zachování Severního Irska coby součásti Spojeného království. Dohoda mimo jiné zaručovala otevřenou pozemní hranici na irském ostrově.

Johnsonův mluvčí dnes rovněž řekl, že oba vrcholní představitelé souhlasili s tím, že budou společně usilovat o to, aby se dále nestupňoval spor o přístup k rybářským lovištím. V květnu přitom obě země vyslaly k ostrovu Jersey v Lamanšském průlivu své vojenské lodě. Spor byl po několika dnech prozatím urovnán tím, že ostrov Jersey dal francouzským rybářům více času na to, aby mohli splnit nové podmínky pro zisk rybářské licence v místních vodách. Francouzské úřady v Normandii zase zrušily zákaz kotvení v tamních přístavech pro lodě z Jersey. (ČTK)