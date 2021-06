Litva zadržela devět žadatelů o azyl z Iráku, kteří se do pobaltské země dostali z Běloruska. Vilnius naznačil, že za příchodem skupin migrantů v poslední době by mohl být Minsk.

S odvoláním na litevské úřady o tom dnes informovala agentura AP.

„Je zřejmé, že proti Litvě je vedena hybridní válka, a proudění nelegálních migrantů je jedním z prostředků,“ prohlásila litevská ministryně vnitra Agné Bilotaitéová.

„Tento příliv migrantů, kteří nelegálně přicházejí do Litvy, nejsou jen nahodilé případy. Jsou velmi dobře organizované,“ uvedla Bilotaitéová s tím, že do Minsku létají spoje z Bagdádu nebo Istanbulu. Poslanec Laurynas Kasčiunas k tomu dodal, že existuje přímé spojení mezi některými mezinárodními lety do běloruské metropole a skupinami migrantů, kteří se snaží dostat do Litvy. „Migrační vlny s nimi souvisejí,“ nechal se slyšet Kasčiunas.

Litva se také dále domnívá, že běloruská pohraniční stráž kryje stopy migrantů, což podle Bilotaitéové nasvědčuje tomu, že by do migrace mohly být zapojeny úřady, píše AP.

Poslední skupina migrantů dorazila do Litvy v neděli. Minulý týden litevská pohraniční stráž zadržela 52 migrantů z Iráku, Sýrie, Běloruska a Ruska, většina požádala v zemi o azyl. Celkem od začátku roku přišlo do Litvy z Běloruska kolem 160 lidí, většinou Iráčanů, což je podle AP třikrát více, než v celém loňském roce.

Litva patří mezi kritiky běloruského režimu za tvrdé potlačení protestů po loňských prezidentských volbách, ve kterých podle oficiálních výsledků zvítězil dlouholetý autoritářský vůdce země Alexandr Lukašenko. Opozice a některé západní země výsledek hlasování považují za zmanipulovaný. Litva přitom podporuje běloruskou opozici dlouhodobě, její hlavní město Vilnius se stalo centrem Bělorusů v exilu, podotkla agentura AP. Útočiště tam našla například vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská. Do Vilniusu mířil minulý měsíc z Atén letoun společnosti Ryanair, ve kterém cestoval běloruský opoziční novinář Raman Pratasevič, jehož po vynuceném přistání letadla v Minsku zatkly běloruské bezpečnostní složky.

EU reagovala na přistání letounu a žurnalistovo zatčení ohlášením nových sankcí proti běloruskému režimu včetně zákazu letů běloruských aeroliní do unijních zemí. Lukašenko podle AP varoval, že by se Bělorusko mohlo pomstít uvolněním hraničních kontrol. „Zastavovali jsme drogy a migranty – teď je budete sami konzumovat a chytat,“ prohlásil běloruský prezident.

Litva sdílí s Běloruskem skoro 680 kilometrů dlouhou hranici, která je zároveň vnější hranicí Evropské unie. Evropská komise podle AP uvedla, je připravena poskytnout Litvě podporu a že situace v této zemi „ukazuje na potřebu evropského systému zvládání migrace a azylu“. Evropská sedmadvacítka chce reformovat svůj azylový systém a doufá, že členské země konečně přijmou svůj díl zodpovědnosti za lidi, kteří hledají útočiště, píše AP s tím, že poslední roky provázel chaos a rozepře mezi členskými státy ohledně migrantů a uprchlíků. (ČTK)