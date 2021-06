Rezervace ve volné přírodě pro zubry evropské z pražské zoologické zahrady bude v Dolních Počernicích. Dnes to na Facebooku uvedl náměstek primátora hlavního města Petr Hlubuček (STAN).

Vlastní výběh ve volné pražské přírodě dostali také koně Převalského ze zoo v Troji. Od dubna je mohou lidé spatřit na pláni na Dívčích hradech v Praze 5.

Výběh pro chovné stádo zubrů se bude podle náměstka Hlubučka realizovat ve dvou etapách. „V první vznikne ohrada o rozloze asi deset hektarů. Ve druhé etapě se připojí dalších až pět hektarů, které v současnosti slouží pro ukládání kalů z pražských rybníků a tůní. Zatímco pozemky v první fázi připomínají spíše lesostep, pozemky druhé etapy budou sloužit jako pastvina,“ uvedl. Zájemci budou moci tyto býložravé sudokopytníky pozorovat mimo jiné z plošiny, která vznikne u ohrady. Podle dřívějšího vyjádření ředitele pražské zoologické zahrady Miroslava Bobka je přesun zubrů do nového výběhu otázkou několika následujících let.

Do vlastní rezervace ve volné přírodě v Praze se v polovině dubna přesunuli koně Převalského. Ty mohou návštěvníci pozorovat v jejich téměř dvacetihektarovém výběhu na pláni na Dívčích hradech v Praze 5. V budoucnu bude pláň na určitý čas jediným místem, kde budou zájemci moci koně Převalského v Praze vidět. Stáje a výběhy koní v pražské zoo se totiž budou přestavovat. Během úprav stanoviště koní v trojské zoo budou zvířata, která ho nyní obývají, přemístěna do Dolního Dobřejova. Tam má zoologická zahrada v Troji chovnou a aklimatizační stanici, kde se koně množí a shromažďují mimo jiné před transporty do Mongolska.

Zoologická zahrada v Troji se poprvé otevřela 28. září 1931 a patří k nejnavštěvovanějším místům v Praze. Kvůli uzavření pro veřejnost, jehož důvodem byla pandemie covidu-19, klesla v roce 2020 návštěvnost o 42 procent. Do zahrady loni zavítalo 851 623 návštěvníků, tedy o téměř 605.000 lidí méně než v roce 2019. (ČTK)