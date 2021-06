Slovenský premiér Eduard Heger obhajoval podmínky cestování do země. Stávající opatrný přístup Slovenska k pravidlům pro vstup označil za dobrý, nevyloučil ale případnou změnu pravidel.

Heger to uvedl v reakci na víkendové prohlášení českého ministerského předsedy Andreje Babiše, který ho požádal o uznávání českých testů na nemoc covid-19 při cestování na Slovensko.

„Je dobré, že poučeni zkušeností z britského viru (mutace) jsme možná trochu opatrní, protože tím chráníme občany Slovenské republiky před jakoukoli další hrozbou. Parametry jsou nastaveny v cestovatelském semaforu. Pokud ho přehodnotíme, tak to bude na základě diskuse,“ řekl Heger novinářům.

Slovensko po příjezdu ze zahraničí až na výjimky vyžaduje od cestujících elektronickou registraci a také nástup do karantény. Tu lze při cestách z ČR a z dalších asi čtyř desítek zemí ukončit po obdržení negativního výsledku testu na koronavirus. Karanténu nemusejí absolvovat například lidé očkování proti covidu-19, dále ti, kteří v posledních 180 dnech prodělali covid-19 a ani děti do věku 18 let, pokud v posledních dvou týdnech před vstupem na Slovensko pobývaly pouze ve zmíněných takzvaných zelených zemích. Výjimku z karantény mají i pracovníci v některých profesích, studenti a lidé, kteří přes hranice pravidelně dojíždějí za prací.

Do konce minulého týdne i při cestě do Česka ze Slovenska byl nutný další český potvrzovací test. Lidé cestující ze Slovenska do Česka sice mohli podstoupit test ještě na Slovensku před cestou, ale následně si museli stejně nechat udělat další test na covid-19 v Česku. Až dnes se Slovensko přesunulo do mírnější kategorie, kdy není povinný druhý test po příjezdu do ČR.

Slovenské policejní prezidium ohlásilo, že od úterý i na hranicích s Českem zmírní intenzitu kontrol ohledně dodržování protiepidemických opatření. Zároveň budou znovu otevřeny menší hraniční přechody s Českem a Polskem, které úřady uzavřely během dřívější silné druhé vlny koronavirové infekce.

Slovensko také rozšiřuje možnost očkování proti covidu-19 na další skupiny dětí. Nově se na očkování mohou přihlásit již zájemci ve věku od 12 let. Změna následuje poté, co Evropská komise na konci května schválila nasazení vakcíny od firem Pfizer/BioNTech u dětí ve věku 12 až 15 let. (ČTK)