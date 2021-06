Sociální demokracie předloží v tomto týdnu důchodovou reformu do Sněmovny jako poslanecký návrh. Oznámila to místopředsedkyně strany a ministryně Jana Maláčová a potvrdila tak záměr předestřený v rozhovoru pro Deník N.

Poslanec Roman Sklenák (ČSSD) uvedl, že strana má predikce i výpočty na dekády předem. Hlavní body důchodové reformy podle něj jsou, že stát musí garantovat pracujícím důstojný důchod. „Odmítáme fondový systém a stavíme na průběžném systému,“ řekl Sklenák.

Lidé by podle něj na penzi dosáhli i kdyby měli pojištění jen 25 let. Zavádí také nultý pilíř, který by těm, kteří platili 25 let dostávali alespoň 25 procent průměrné mzdy. Lidé, kteří se starají o děti, by měli dostat peníze navíc a z hlediska důchodového systému je to jakoby pracovali.

„Pracující důchodci by měli mít nižší daně,“ shrnul další bod návrhu Sklenák. O důchodové reformě jsme podrobně informovali zde.