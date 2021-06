Harrisová dorazila do Guatemaly, kde bude podle očekávání jednat o migraci

Počet dětí do pěti let, které trpí akutní podvýživou, by se letos na Haiti mohl více než zdvojnásobit, upozorňuje šéf UNICEF pro Latinskou Ameriku a Karibik. Loni trpělo v zemi podvýživou zhruba 41 tisíc dětí, nyní je to více než 86 tisíc. (UNICEF)