ČT: Ministerstvo zahraničí chce letos obměnit 26 velvyslanců

Ministerstvo zahraničí chce letos obměnit celkem 26 velvyslanců a stejný počet také v příštím roce. Na základě informací ministerstva to dnes uvedla Česká televize v pořadu Otázky Václava Moravce.

Server IHNED.cz ve čtvrtek napsal, že vláda nyní odvolala 21 českých velvyslanců a zároveň na většinu z těchto postů schválila v utajeném režimu nové kandidáty. Změny se podle serveru týkají pětiny šéfů ambasád, ne všech 21 ale bude vystřídáno už letos. Jmenování velvyslanců musí podepsat prezident Miloš Zeman.

Například velvyslancem ČR v Římě bude podle dřívějších informací serveru Seznam Zprávy bývalý ministr zahraničí ve dvou úřednických vládách a aktuální náměstek šéfa české diplomacie Jan Kohout. Kohout je poradcem prezidenta Zemana. Web Deníku N ve středu s odvoláním na zdroje z diplomacie napsal, že vláda na začátku týdne schválila odvolání českého velvyslance u Organizace spojených národů (OSN) v Ženevě Petra Gajduška a velvyslankyně v Rakousku Ivany Červenkové. Kdo by mohl Červenkovou ve Vídni nahradit, není jisté. Gajduška by podle zdroje Deníku N měl nahradit současný ředitel odboru rozvojové spolupráce Václav Bálek. Ministerstvo zahraničí změny nekomentovalo.

Podle HN se má také přesunout velvyslanec na Slovensku a bývalý policejní prezident Tomáš Tuhý na velvyslanecký post do Slovinska a bývalý ministr dopravy Gustav Slamečka z velvyslaneckého postu v Jižní Koreji do Dánska. Novým velvyslancem v Polsku by se pak podle schválení vlády měl stát bývalý velvyslanec při EU Jakub Dürr. Server Lidovky.cz uvedl, že novým velvyslancem v Chorvatsku bude Milan Hovorka, který je od září 2015 ambasadorem v Indii. Podle Seznam Zpráv vláda schválila i nominaci zástupce ředitele zahraničního odboru Hradu Petra Pirunčíka na velvyslanecký post na Ukrajině. Podle téhož webu má v Egyptě předčasně skončit velvyslanec Jan Fulík. (ČT)