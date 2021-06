Američané sestřelili dva drony nad svou iráckou základnou

Letadlo Delta Air Lines nouzově přistálo v Albuquerque poté, co se pasažér s výkřiky „Zastavte letadlo!“ pokoušel vlámat se do kokpitu. Cestující ho zpacifikovali a s posádkou ho do přistání drželi na podlaze. Nikomu na letu z Los Angeles do Nashville se nic nestalo. (AirLive)