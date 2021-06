Snacha amerického exprezidenta Lara Trumpová nebude kandidovat do Senátu v Severní Karolíně. Vyplynulo to i z toho, že její tchán Donald Trump podpořil tamního republikánského kandidáta. „Je to ‚Ne‘ teď, ale není to ‚Ne‘ navždycky,“ řekla. (Hill)

Lara Trumpová je manželkou Erica Trumpa, prostředního syna Donalda Trumpa. Během prezidentské volební kapaně 2020 vystupovala nejen před jeho proslovy, ale také na samostatných akcích. Foto: Matt Johnson, Wikimedia Commons, CC BY 2.0