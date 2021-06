Správa státních hmotných rezerv vydala během druhé vlny pandemie koronaviru ze svých zásob přes 32 milionů ochranných zdravotnických pomůcek v celkové hodnotě téměř 600 milionů korun.

ČTK to řekl předseda SSHR Pavel Švagr. Nyní má správa ve svých skladech zhruba 140 milionů kusů ochranných pomůcek, což je dvouměsíční zásoba stanovená vládou pro případ další krize.

„Nouzové zásoby pomáhaly tam, kde to bylo potřeba. Mimo jiné také dětem v Klokáncích, v domovech pro seniory i sociálně slabým lidem. Celkem jsme pro jejich potřeby uvolnili více než tři miliony respirátorů třídy FFP2 a téměř devět milionů roušek. Nakoupili jsme také přes 15 milionů antigenních testů pro ministerstvo školství, aby se děti mohly vrátit do škol,“ uvedl Švagr.

Nemocnice mají podle něj stále zapůjčeno 1040 zdravotních lůžek standardní péče a 224 zdravotních lůžek intenzivní péče, kterými správa loni na podzim pomohla navýšit kapacity zdravotnických zařízení, když se nemocnice plnily pacienty s těžkým průběhem nemoci covid-19.

„Jsem rád, že na základě usnesení vlády z poloviny února mohou nejen lůžka, ale také třeba plicní ventilátory v nemocnicích dál sloužit, a to 12 měsíců po skončení nouzového stavu. V praxi to znamená až do dubna příštího roku. I když se teď situace trochu uklidnila, je dobré být připraveni,“ řekl předseda SSHR.

Právě po přístrojích na podporu dýchání podle něj byla velká poptávka – správa do nemocnic poslala téměř 200 plicních ventilátorů a přístrojů na podporu dýchání (HFNO) v hodnotě přes 350 milionů korun. „Kvůli velké spotřebě kyslíku jsme také nakoupili speciální opakovaně použitelné ventily na láhve s kyslíkem,“ dodal Švagr.

Na počátku koronavirové krize Česko trpělo nedostatkem roušek i dalších ochranných pomůcek. Před začátkem pandemie bylo v tuzemských nouzových zásobách podle informací ČTK pouze 10.000 respirátorů FFP3, 10.000 ochranných obleků, brýlí a rukavic a desítky izolačních bioboxů. Některé tendry během koronavirové pandemie doprovázely problémy, na konci letošního dubna například SSHR zrušila zakázku na 5,6 milionu testů na koronavirus do škol, protože ani jeden ze zájemců nesplnil zadávací podmínky, a musela ji vypsat znovu.

Poslanci tento týden rozhodli, že SSHR nebude moci nakupovat ochranné prostředky proti koronaviru v případě nutnosti bez zadávacího řízení. Zastánci této změny ve Sněmovně nepřehlasovali veto Senátu, který poslaneckou úpravu zákona o zadávání veřejných zakázek označil podobně jako vláda za nadbytečnou. Podle kritiků by byla navíc v rozporu s evropským právem. (ČTK)