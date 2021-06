Premiér Babiš by měl v podzimních volbách kandidovat ve Středočeském kraji. „Vždycky jsem kandidoval ve Středočeském kraji, takže je logické, abych tam kandidoval znovu. Nenastalo zatím nic, co by mě přimělo kandidovat jinde,“ řekl Babiš.

Babiš to řekl v rozhovoru pro deník Právo. Dříve se spekulovalo, že by se premiér stal volebním lídrem hnutí ANO na Ústecku. Mohl by se tak přímo utkat s Ivanem Bartošem, který vede v Ústeckém kraji kandidátku koalice Pirátů a Starostů.

Hnutí ANO zatím definitivně neschválilo kandidátky. Podle stanov hnutí ANO do nich může zasáhnout i sám předseda Babiš. Na dotaz, zda Babiš zasáhne ve prospěch ministra obrany Lubomíra Metnara a šéfa poslaneckého klubu Jaroslava Faltýnka, kteří nedostali nominace na kandidátku, odpověděl premiér vyhýbavě.

„Uvidíme, jestli dostanou nabídku z jiných krajů. Pak to bude řešit celostátní výbor. Faltýnek je klíčový člověk ve Sněmovně. Budeme to řešit. Nikdo do toho zatím nezasahoval,“ řekl Babiš Právu.