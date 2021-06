Průzkum Ipsos: V květnových volbách by zvítězili Piráti a STAN, ANO by bylo třetí

V květnu by ve sněmovních volbách zvítězila koalice Pirátů a STAN, podle průzkumu Ipsos by získala 23,7 procenta hlasů. Je to o čtyři procentní body méně než v dubnu. Na druhém místě by skončila koalice Spolu a na třetím hnutí ANO.

Koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) by v květnu podle modelu získala ve volbách 23,1 procenta hlasů, zatímco o měsíc dříve to bylo 21,7 procenta.

Hnutí ANO by v květnu odevzdalo hlas 22,1 procenta voličů, což je srovnatelný výsledek s dubnovým modelem, ze kterého ale vládní hnutí vycházelo jako druhý nejsilnější subjekt.

Hnutí SPD by v květnu dalo hlas 10,2 procenta voličů, odhaduje volební model Ipsos. Pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny by podle něj překročila ještě KSČM se ziskem 5,8 procenta hlasů. Dubnový model přisuzoval SPD deset procent a komunistům 5,4 procenta.

Hnutí Přísaha by v květnu odevzdalo hlas 4,3 procenta voličů, čímž by o 0,2 procentního bodu předběhlo ČSSD. Uskupení Trikolora Svobodní Soukromníci by podle Ipsosu získalo 3,4 procenta,

Volební účast by podle Ipsos dosáhla 64 procent právoplatných voličů. Při volbách v roce 2017 volební účast činila zhruba 61 procent.

Průzkumu společnosti Ipsos se účastnilo 1003 respondentů, realizován byl pro koalici Spolu. Statistická odchylka může podle autorů výzkumu u velkých stran činit až 3,2 procentního bodu a u malých stran plus minus 1,4 bodu. (ČTK)