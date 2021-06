V Bohumíně vznikla pamětní deska obětem loňského tragického požáru

Nedaleko místa loňského tragického požáru v Bohumíně na Karvinsku nechalo město instalovat žulovou pamětní desku. Lidé ji mohou využít k pokládání svíček. Novináře o tom informovala mluvčí radnice Jana Končítková.

Při požáru v Nerudově ulici, který úmyslně založil čtyřiapadesátiletý muž, zemřelo 11 lidí včetně dětí.

„O zřízení památníku jsme začali uvažovat bezprostředně po této tragické události, která je největším neštěstím v novodobé historii města. Dlouho jsme zvažovali jeho podobu tak, aby byl decentní a současně důstojný. Nakonec jsme zvolili tmavě šedou kamennou desku zapuštěnou do země ve stínu stromů. Blíží se první výročí a lidé tu budou moci zavzpomínat na oběti požáru,“ uvedl starosta Petr Vícha (ČSSD).

Deska o rozměrech 1,8 metru a 1,5 metru je vyrobena z přírodního žulového kamene. „Ten se vyznačuje vysokou tvrdostí, pevností, nízkou nasákavostí a odolností vůči povětrnostním vlivům. Okraje desky mají štípané hrany, aby do kamene mohl prorůstat trávník. Památník tak bude působit jako přirozená součást prostranství. Za zhotovení a osazení zaplatila radnice zhruba 50 000 korun. Čistý a jednoduchý vzhled památníku, který váží téměř čtvrt tuny, koresponduje s postojem obyvatel města. Ti na oběti ani samotnou událost nikdy nezapomenou, už se k ní však nechtějí neustále vracet a stále dokola si ji znova vybavovat,“ uvedla mluvčí. Na pamětní desce je datum požáru vyobrazené římskými čísly.

Město v srpnu nechystá žádnou oficiální pietu za zemřelé. „Rozhodli jsme se pro spontánní variantu. Předpokládáme, že v den prvního výročí se tu lidé sejdou a věnují tichou vzpomínku zemřelým. Pokud bychom chtěli tento ryze osobní akt jakýmkoliv způsobem organizovat, jitřilo by to emoce. A to s ohledem na rodinné příslušníky a blízké obětí a také na nájemníky našeho bytového domu, kteří si toho vytrpěli už dost, rozhodně nechceme. Přijdeme za město zapálit svíčku,“ dodal Vícha.

Požár panelového domu vypukl loni 8. srpna. Zemřelo při něm 11 lidí, další byli zraněni. Byt v 11. patře podle policie úmyslně zapálil čtyřiapadesátiletý muž, který tak řešil rodinné spory. V bytě, kde se tragédie stala, bylo v době útoku 15 lidí pozvaných na oslavu narozenin. Zadržený muž se přiznal, že hořlavinou polil dveře a zapálil je. Oheň se rozšířil velmi rychle. V bytě zemřelo šest lidí, dalších pět se zabilo, když z hořícího bytu v jedenáctém patře vyskočili. Čtyřem lidem se podařilo před plameny uniknout, když přelezli na balkon sousedního bytu. Policie žháře obvinila z vraždy a obecného ohrožení, je ve vazbě. Hrozí mu až výjimečný trest včetně doživotí. (ČTK)