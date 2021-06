Americký prezident Joe Biden oslavil s první dámou Jill Bidenovou její včerejší 70. narozeniny. Novináři je zachytili při projížďce na kole v parku ve státě Delaware. (Reuters)

U.S. President Joe Biden and First Lady Jill Biden celebrated her 70th birthday with a bike ride at a Delaware state park pic.twitter.com/030MvcX8es

— Reuters (@Reuters) June 4, 2021