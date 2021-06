Konzervativní měsíčník: „Trump skutečně věří, že se v létě znovu stane prezidentem‘

Donald Trump věří, že se v srpnu znovu stane prezidentem a po volebních auditech v Arizoně a Georgii bude on i exsenátoři Martha McCallyová a David Perdue znovu uvedeni do funkce. Uvádí to konzervativní americký měsíčník National Review.

Donald Trump podle měsíčníku National Review shání novináře a politiky, kteří by jeho tezi o návratu šířili. Foto: Gage Skidmore, Flickr

O Trumpově zamýšleném návratu, který nemá žádnou oporu v zákoně, první referovala reportérka deníku NY Times Maggie Habermanová. Nepodložená teorie o Trumpově návratu se šíří mezi vyznavači hnutí QAnon a na veřejném vystoupení ji zmiňovala i právnička Sidney Powellová.

„V reakci na to si mnohé pravicové osobnosti zacpaly uši a začaly křičet „fake news“. Ale měli si ji (Habermanovou) poslechnout, protože její zjištění bylo správné,“ upozornil renomovaný redaktor konzervativního měsíčníku National Review Charles Cooke.

„Můžu potvrdit z rozhovorů s mnoha různých zdrojů, že Donald Trump skutečně celkem upřímně věří, že on – a další bývalí senátoři David Perdue a Martha McSally – budou „reinstalováni“ to svých funkcí letos v létě poté, co budou dokončeny „audity“ volebních výsledků v Arizoně, Georgii a dalších státech,“ rozvíjí Trumpovy úvahy týdeník.

Trump na to podle něj nechce jít sám a „zkouší najímat novináře, politiky a další vlivné osobnosti, aby propagovaly tuto teorii. Nikoliv však jako nástroj na fundraising nebo jako trolling, ale jako fakt.“ (National Review)

Více o Trumpově přesvědčení o letním návratu píšeme zde.